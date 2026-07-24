NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radware-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Radware-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Radware-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12,46 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radware-Aktie investiert, befänden sich nun 802,568 Radware-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 226,32 USD, da sich der Wert eines Radware-Anteils am 23.07.2026 auf 28,94 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 132,26 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Radware belief sich zuletzt auf 1,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at