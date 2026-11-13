NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Radware-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Radware-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 13,14 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,610 Radware-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 31,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 242,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 142,16 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Radware zuletzt 1,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at