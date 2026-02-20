Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Radware-Investment
|
20.02.2026 10:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Radware-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Radware-Papier bei 21,05 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,506 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.02.2026 1 189,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,04 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,95 Prozent.
Der Radware-Wert an der Börse wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
