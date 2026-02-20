Radware Aktie

Radware für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Radware-Investment 20.02.2026 10:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Radware-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Radware-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Radware-Papier bei 21,05 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,506 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.02.2026 1 189,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,04 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,95 Prozent.

Der Radware-Wert an der Börse wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Radware Ltd.

mehr Nachrichten