Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Radware-Anlage
|
07.08.2026 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Radware-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Radware-Aktie investierten, hätten nun 57,937 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 1 617,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,91 USD belief. Das entspricht einem Plus von 61,70 Prozent.
Radware markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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