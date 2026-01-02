Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Radware-Investition im Blick
|
02.01.2026 10:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Radware-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Radware-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,604 Radware-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,19 Prozent.
Der Börsenwert von Radware belief sich jüngst auf 1,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Radware Ltd.mehr Nachrichten
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radware-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
22.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
22.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
22.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Radware Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Radware Ltd.
|20,00
|-2,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.