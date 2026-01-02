Radware Aktie

WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765

Radware-Investition im Blick 02.01.2026 10:03:35

NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Radware eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Radware-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Radware-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,604 Radware-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,19 Prozent.

Der Börsenwert von Radware belief sich jüngst auf 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Radware Ltd.

Analysen zu Radware Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Radware Ltd. 20,00 -2,91% Radware Ltd.

