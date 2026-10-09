Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Frühes Investment
|
09.10.2026 10:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Radware von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Radware-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Radware-Papier letztlich bei 33,71 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 29,665 Radware-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 871,85 USD, da sich der Wert eines Radware-Papiers am 08.10.2026 auf 29,39 USD belief. Damit wäre die Investition um 12,82 Prozent gesunken.
Am Markt war Radware jüngst 1,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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