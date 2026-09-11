NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radware-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Radware-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 35,02 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,856 Radware-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 28,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,95 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 20,05 Prozent vermindert.

Am Markt war Radware jüngst 1,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at