NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Radware von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Radware-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Radware-Aktie letztlich bei 33,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 297,265 Radware-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 971,46 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 05.11.2026 auf 30,18 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 8 971,46 USD, was einer negativen Performance von 10,29 Prozent entspricht.

Alle Radware-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at