Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Langfristige Anlage
|
31.07.2026 10:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Verlust hätte eine Radware-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Radware-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,60 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,906 Radware-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,38 USD, da sich der Wert eines Radware-Papiers am 30.07.2026 auf 24,93 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 97,38 USD, was einer negativen Performance von 2,62 Prozent entspricht.
Radware wurde am Markt mit 1,01 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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