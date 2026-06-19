NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Radware von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Radware-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Radware-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Radware-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,283 Radware-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,97 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 18.06.2026 auf 27,10 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,03 Prozent verringert.

Radware wurde am Markt mit 1,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at