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Rambus Aktie

Rambus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

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Rambus-Performance 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rambus-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Rambus-Papier statt. Zum Handelsende stand die Rambus-Aktie an diesem Tag bei 13,69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Rambus-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,305 Rambus-Aktien. Die gehaltenen Rambus-Aktien wären am 27.07.2026 704,31 USD wert, da der Schlussstand 96,42 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 704,31 USD, was einer positiven Performance von 604,31 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Rambus belief sich zuletzt auf 10,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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