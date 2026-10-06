Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Investition im Blick
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06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 3 Jahren eingefahren
Am 06.10.2023 wurden Rambus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59,36 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,846 Rambus-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 110,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 858,15 USD wert. Damit wäre die Investition 85,82 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Rambus eine Marktkapitalisierung von 11,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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