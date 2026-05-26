Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Anlage im Blick
|
26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Rambus-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Rambus-Papier bei 19,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Rambus-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,203 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 743,91 USD, da sich der Wert eines Rambus-Papiers am 22.05.2026 auf 142,98 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 643,91 Prozent gesteigert.
Am Markt war Rambus jüngst 15,45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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