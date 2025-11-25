NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rambus-Investment verdienen können.

Am 25.11.2024 wurde das Rambus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Rambus-Anteile an diesem Tag 56,89 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 175,778 Rambus-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2025 16 303,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 92,75 USD belief. Mit einer Performance von +63,03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Rambus belief sich zuletzt auf 9,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at