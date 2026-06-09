NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Rambus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Rambus-Aktie bei 59,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Rambus-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 169,405 Rambus-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 754,70 USD, da sich der Wert eines Rambus-Anteils am 08.06.2026 auf 152,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 157,55 Prozent gesteigert.

Rambus wurde am Markt mit 15,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at