NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rambus-Aktie gebracht.

Am 29.08.2025 wurden Rambus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 73,77 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 135,556 Rambus-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rambus-Aktie auf 86,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 751,39 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Rambus eine Börsenbewertung in Höhe von 9,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at