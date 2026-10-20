Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Lukrativer Rambus-Einstieg?
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 20.10.2016 wurde die Rambus-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rambus-Aktie bei 11,69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,554 Rambus-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 792,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 92,66 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 692,64 Prozent zugenommen.
Rambus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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