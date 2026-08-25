Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Anlage im Blick
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Rambus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Rambus-Aktie an diesem Tag 13,90 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rambus-Aktie investiert, befänden sich nun 71,942 Rambus-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (87,07 USD), wäre die Investition nun 6 264,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 526,40 Prozent angezogen.
Der Rambus-Wert an der Börse wurde auf 9,91 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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