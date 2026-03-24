Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Investition im Blick
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 24.03.2023 wurde das Rambus-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Rambus-Papier bei 44,34 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Rambus-Aktie investiert hat, hat nun 2,255 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 93,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210,53 USD wert. Das entspricht einem Plus von 110,53 Prozent.
Alle Rambus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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