Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Anlage unter der Lupe
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Rambus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,05 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Rambus-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 433,839 Rambus-Aktien. Die gehaltenen Rambus-Anteile wären am 20.07.2026 43 752,71 USD wert, da der Schlussstand 100,85 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 337,53 Prozent zugenommen.
Rambus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,96 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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