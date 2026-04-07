NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rambus von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rambus-Aktie gebracht.

Am 07.04.2016 wurde das Rambus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Rambus-Papier bei 13,57 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Rambus-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 736,920 Rambus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Rambus-Papiers auf 92,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67 958,73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 579,59 Prozent angewachsen.

Rambus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at