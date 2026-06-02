Rambus Aktie

Rambus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rambus-Performance im Blick 02.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rambus von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rambus eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Rambus-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 82,305 Rambus-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 147,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 138,27 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 113,83 Prozent angewachsen.

Rambus war somit zuletzt am Markt 15,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rambus Inc.

mehr Nachrichten