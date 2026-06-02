Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Performance im Blick
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02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rambus von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Rambus-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 82,305 Rambus-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 147,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 138,27 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 113,83 Prozent angewachsen.
Rambus war somit zuletzt am Markt 15,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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