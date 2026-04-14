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Rambus Aktie

Rambus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

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Rambus-Investment im Blick 14.04.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rambus von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Rambus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rambus-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Rambus-Papier bei 47,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rambus-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,117 Rambus-Anteilen. Die gehaltenen Rambus-Papiere wären am 13.04.2026 239,54 USD wert, da der Schlussstand 113,16 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 139,54 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Rambus eine Börsenbewertung in Höhe von 11,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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