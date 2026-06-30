Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Investition im Blick
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30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rambus-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Rambus-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Rambus-Papier bei 12,08 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 827,815 Rambus-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.06.2026 auf 123,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102 566,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 925,66 Prozent vermehrt.
Rambus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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