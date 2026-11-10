Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Lukrative Rambus-Investition?
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rambus-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 10.11.2021 wurde das Rambus-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,163 Rambus-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 336,14 USD, da sich der Wert eines Rambus-Papiers am 09.11.2026 auf 80,74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 236,14 Prozent vermehrt.
Am Markt war Rambus jüngst 7,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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