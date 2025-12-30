NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Rambus-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Rambus-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35,82 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 27,917 Rambus-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 612,23 USD, da sich der Wert eines Rambus-Anteils am 29.12.2025 auf 93,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 161,22 Prozent vermehrt.

Alle Rambus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at