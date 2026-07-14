Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Anlage im Blick
|
14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Rambus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,82 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Rambus-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,176 Rambus-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 103,11 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 667,91 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66,79 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Rambus betrug jüngst 12,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rambus Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
13.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
12.07.26
|Erste Schätzungen: Rambus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rambus-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rambus-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)