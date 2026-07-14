NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rambus-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Rambus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,82 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Rambus-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,176 Rambus-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 103,11 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 667,91 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66,79 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Rambus betrug jüngst 12,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at