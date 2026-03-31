Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Lohnende Rambus-Investition?
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31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Rambus-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,44 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 51,440 Rambus-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.03.2026 4 101,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,73 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 4 101,34 USD, was einer positiven Performance von 310,13 Prozent entspricht.
Rambus wurde am Markt mit 9,73 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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