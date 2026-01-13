NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rambus-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Rambus-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Rambus-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,12 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 899,281 Rambus-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Rambus-Papiers auf 92,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83 543,17 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 735,43 Prozent.

Rambus wurde am Markt mit 10,05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at