Rambus Aktie

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WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

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Rambus-Anlage 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rambus-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Rambus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,72 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 786,164 Rambus-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 96,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76 226,42 USD wert. Das entspricht einem Plus von 662,26 Prozent.

Insgesamt war Rambus zuletzt 9,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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