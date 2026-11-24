Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Rambus gewesen.

Rambus-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rambus-Aktie bei 92,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Rambus-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 107,817 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 159,57 USD, da sich der Wert eines Rambus-Papiers am 23.11.2026 auf 75,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,40 Prozent.

Rambus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at