Razvitie industry Aktie

Razvitie industry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980

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Frühe Investition 16.10.2026 10:03:30

NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse BUL wochenend-bedingt kein Handel mit der Razvitie industry-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,95 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10 498,247 Anteilen. Die gehaltenen Razvitie industry-Aktien wären am 15.10.2026 19 316,77 EUR wert, da der Schlussstand 1,84 EUR betrug. Damit wäre die Investition 93,17 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry belief sich zuletzt auf 19,16 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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