NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Razvitie industry von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Razvitie industry-Anteile an der Börse BUL gehandelt. Zum Handelsende stand das Razvitie industry-Papier an diesem Tag bei 0,03 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 322 580,645 Razvitie industry-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.07.2026 567 741,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,76 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 567 741,94 EUR entspricht einer Performance von +5 577,42 Prozent.

Der Razvitie industry-Wert an der Börse wurde auf 18,36 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at