Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
|Investmentbeispiel
|
03.04.2026 10:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Razvitie industry-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 0,95 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hat, hat nun 1 048,779 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 845,85 EUR, da sich der Wert eines Razvitie industry-Papiers am 02.04.2026 auf 1,76 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 84,59 Prozent.
Razvitie industry wurde am Markt mit 17,97 Mio. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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