WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980

Langfristige Investition 06.02.2026 10:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Razvitie industry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Razvitie industry-Einstiegs gewesen.

Die Razvitie industry-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 0,95 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 10 498,247 Razvitie industry-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.02.2026 18 056,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,57 Prozent erhöht.

Am Markt war Razvitie industry jüngst 17,17 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Razvitie industry Holding AD

Analysen zu Razvitie industry Holding AD

