Rentables Razvitie industry-Investment? 26.12.2025 10:03:34

NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Razvitie industry-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Razvitie industry-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse BUL gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Razvitie industry-Papier 2,38 BGN wert. Bei einem Investment von 100 BGN in die Razvitie industry-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,017 Razvitie industry-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.12.2025 auf 3,38 BGN (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,02 BGN wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42,02 Prozent gesteigert.

Razvitie industry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,93 Mio. BGN.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Razvitie industry Holding AD 3,38 0,00% Razvitie industry Holding AD

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
