NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse BUL wochenend-bedingt kein Handel mit dem Razvitie industry-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 42,735 Razvitie industry-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,76 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 75,21 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,79 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Razvitie industry eine Börsenbewertung in Höhe von 18,36 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at