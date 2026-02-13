NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Razvitie industry von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Razvitie industry-Aktie via Börse BUL ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,80 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 35,714 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.02.2026 61,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,72 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,57 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry bezifferte sich zuletzt auf 17,17 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at