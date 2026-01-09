Razvitie industry Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Razvitie industry-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das Razvitie industry-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 0,77 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Razvitie industry-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 302,507 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.01.2026 2 240,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,72 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +124,03 Prozent.
Insgesamt war Razvitie industry zuletzt 17,86 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
