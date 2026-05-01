NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Razvitie industry-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Razvitie industry-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse BUL wochenend-bedingt kein Handel mit dem Razvitie industry-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Razvitie industry-Aktie 0,95 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Razvitie industry-Aktie investiert, befänden sich nun 10 498,247 Razvitie industry-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 18 476,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,77 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry belief sich zuletzt auf 17,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at