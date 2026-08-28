Razvitie industry Aktie

Razvitie industry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980

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Frühe Investition 28.08.2026 10:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien verdienen können.

Am 28.08.2025 wurde die Razvitie industry-Aktie via Börse BUL gehandelt. Zum Handelsende standen Razvitie industry-Anteile an diesem Tag bei 0,03 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Razvitie industry-Papier investiert hätte, hätte er nun 32 258,065 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 56 774,19 EUR, da sich der Wert eines Razvitie industry-Anteils am 27.08.2026 auf 1,76 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5 577,42 Prozent.

Razvitie industry war somit zuletzt am Markt 18,36 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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