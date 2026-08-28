Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
|Frühe Investition
|
28.08.2026 10:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor einem Jahr verdient
Am 28.08.2025 wurde die Razvitie industry-Aktie via Börse BUL gehandelt. Zum Handelsende standen Razvitie industry-Anteile an diesem Tag bei 0,03 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Razvitie industry-Papier investiert hätte, hätte er nun 32 258,065 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 56 774,19 EUR, da sich der Wert eines Razvitie industry-Anteils am 27.08.2026 auf 1,76 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5 577,42 Prozent.
Razvitie industry war somit zuletzt am Markt 18,36 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Razvitie industry Holding AD
Analysen zu Razvitie industry Holding AD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Razvitie industry Holding AD
|1,76
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.