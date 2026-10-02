NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Razvitie industry gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Razvitie industry-Aktie via Börse BUL gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,46 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40,650 Razvitie industry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie auf 1,84 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,80 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,20 Prozent verringert.

Am Markt war Razvitie industry jüngst 19,16 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at