NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Razvitie industry-Einstiegs gewesen.

Razvitie industry-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Razvitie industry-Aktie investiert, befänden sich nun 500,000 Razvitie industry-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25,50 EUR wert. Damit wäre die Investition um 97,45 Prozent gesunken.

Der Razvitie industry-Wert an der Börse wurde auf 17,17 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at