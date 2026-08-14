Razvitie industry Aktie

Razvitie industry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 14.08.2026 10:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse BUL wochenend-bedingt kein Handel mit dem Razvitie industry-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,34 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Razvitie industry-Aktie investiert, befänden sich nun 4 273,504 Razvitie industry-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 521,37 EUR, da sich der Wert eines Razvitie industry-Anteils am 13.08.2026 auf 1,76 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 24,79 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry bezifferte sich zuletzt auf 17,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Razvitie industry Holding AD

mehr Nachrichten

Analysen zu Razvitie industry Holding AD

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Razvitie industry Holding AD 1,76 0,00% Razvitie industry Holding AD

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen