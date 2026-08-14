Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
|Performance im Blick
|
14.08.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse BUL wochenend-bedingt kein Handel mit dem Razvitie industry-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,34 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Razvitie industry-Aktie investiert, befänden sich nun 4 273,504 Razvitie industry-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 521,37 EUR, da sich der Wert eines Razvitie industry-Anteils am 13.08.2026 auf 1,76 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 24,79 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry bezifferte sich zuletzt auf 17,57 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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