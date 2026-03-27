NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Razvitie industry-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Razvitie industry-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Razvitie industry-Aktie via Börse BUL wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 2,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 50,000 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Razvitie industry-Papiers auf 1,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,00 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12,00 Prozent eingebüßt.

Razvitie industry wurde am Markt mit 17,97 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at