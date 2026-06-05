Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
|Razvitie industry-Anlage
|
05.06.2026 10:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Razvitie industry-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Razvitie industry-Papier via Börse BUL gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,96 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 337,838 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,76 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 594,59 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 594,59 EUR, was einer negativen Performance von 40,54 Prozent entspricht.
Razvitie industry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,36 Mio. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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