NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Razvitie industry-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Razvitie industry-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Razvitie industry-Papier an der Börse BUL ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Razvitie industry-Aktie an diesem Tag 2,90 EUR wert. Bei einem Razvitie industry-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 448,276 Razvitie industry-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 1,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 931,03 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 40,69 Prozent.

Razvitie industry wurde am Markt mit 17,86 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

