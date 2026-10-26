Red Robin Gourmet Burgers Aktie

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WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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Red Robin Gourmet Burgers-Anlage im Blick 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier statt. Zum Handelsende standen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile an diesem Tag bei 7,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 355,014 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 043,36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,43 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Red Robin Gourmet Burgers belief sich zuletzt auf 153,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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