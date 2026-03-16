Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Profitabler Red Robin Gourmet Burgers-Einstieg?
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,319 Red Robin Gourmet Burgers-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28,04 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 13.03.2026 auf 3,37 USD belief. Das entspricht einem Minus von 71,96 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Red Robin Gourmet Burgers eine Börsenbewertung in Höhe von 61,25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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