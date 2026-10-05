NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an diesem Tag 23,01 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 434,594 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 455,02 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Papiers am 02.10.2026 auf 7,95 USD belief. Damit wäre die Investition um 65,45 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Red Robin Gourmet Burgers belief sich zuletzt auf 150,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at